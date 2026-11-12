МегаФон признан лидером сразу двух HR-рейтингов

Лидерские позиции в рейтингах РБК и Forbes стали закономерным итогом многолетней работы, подтвержденной и в 2025 году. Оператор стал единственной телеком-компанией в топ-10 лучших работодателей России по версии HeadHunter, а также был признан «Отличным местом для работы» с рекордным индексом вовлеченности 93,8% по версии Happy Job. Кроме того, компания получила специальный приз за лучшее использование ИИ на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ и победила в двух номинациях премии «HR-бренд», включая категорию «Федерация Гранд». Все эти достижения доказывают, что ставка на инновации и человекоцентричность является верным курсом, позволяющим оставаться в авангарде рынка труда.