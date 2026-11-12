Подозреваемый в установке бомбы под автомобиль полковника покинул Россию
В установке самодельного взрывного устройства под автомобиль полковника, погибшего утром 12 ноября при взрыве в Шушарах, подозревают 31-летнего петербуржца. По данным «Фонтанки», предполагаемый исполнитель вскоре после установки устройства покинул Россию.
Как пишет издание, взрывное устройство закрепили на днище автомобиля около часа ночи. Через два часа подозреваемый уже находился в аэропорту Пулково и вылетел в Турцию. Российские правоохранительные органы связались с коллегами, однако к тому времени мужчина успел покинуть и территорию республики.
По информации «Фонтанки», бомбу привели в действие дистанционно. Полковник успел проехать около 300 м, после чего в 7:00 произошел взрыв. Военнослужащий погиб на месте. В результате происшествия также был поврежден проезжавший мимо автобус с пассажирами.
Это не первый подобный случай в Петербурге за последние месяцы. В августе в Славянке при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, его супруга получила тяжелые травмы. По предварительным данным, в машине также сработало самодельное взрывное устройство. Подробнее об этом происшествии «Ъ Северо-Запад» рассказывал в материале «Взрыв в Славянке».