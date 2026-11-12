Подозреваемый в установке бомбы под автомобиль полковника покинул Россию

Как пишет издание, взрывное устройство закрепили на днище автомобиля около часа ночи. Через два часа подозреваемый уже находился в аэропорту Пулково и вылетел в Турцию. Российские правоохранительные органы связались с коллегами, однако к тому времени мужчина успел покинуть и территорию республики.