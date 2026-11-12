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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани ставки долгосрочной аренды жилья за год снизились на 7%

В октябре этого года средняя ставка долгосрочной аренды жилья в Казани составила 36,1 тыс. руб. в месяц. За год показатель снизился на 7%, за месяц — на 5%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».
В Казани ставки долгосрочной аренды жилья за год снизились на 7%

В Казани ставки долгосрочной аренды жилья за год снизились на 7%

Егор Снетков / Коммерсантъ

Предложение арендного жилья в Казани за год выросло на 6%. Число однокомнатных квартир увеличилось на 10%, студий — на 36%. Средняя площадь объектов в городе составила 49 кв. м — это второй показатель среди миллионников после Москвы (55 кв. м).
Спрос на аренду квартир без комиссии в Казани за год увеличился на 26%.
Анна Кайдалова