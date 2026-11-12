В сочинском экокомплексе «Белые ночи» высадили более тысячи растений

Дендропарк сформирован под руководством доктора биологических наук, профессора Юрия Карпуна. Парк служит естественной средой для терренкуров — маршрутов для оздоровительных прогулок. В дальнейшем здесь планируется разместить арт-объекты, организовать площадки для акустических концертов и наблюдения за звездами, а также оборудовать зоны отдыха с гамаками и пуфами.