В сочинском экокомплексе «Белые ночи» высадили более тысячи растений
Parade Development продолжает реализацию премиального экокомплекса «Белые ночи» в Сочи, который создается на месте здравницы 1970-х годов. В рамках обновления ландшафта здесь высадили более 1000 растений — деревьев, кустарников, лиан и злаков более 70 видов.
Новые посадки дополнили субтропический дендропарк площадью 7 га. Его ботаническая коллекция насчитывает около 2800 видов растений, привезенных из Японии, Мексики, Австралии, Китая, Чили и других стран. По количеству представленных видов она превосходит коллекцию Сочинского дендрария, в которой насчитывается более 1800 видов. Некоторые экземпляры представляют особую ценность для ботанических коллекций.
Дендропарк сформирован под руководством доктора биологических наук, профессора Юрия Карпуна. Парк служит естественной средой для терренкуров — маршрутов для оздоровительных прогулок. В дальнейшем здесь планируется разместить арт-объекты, организовать площадки для акустических концертов и наблюдения за звездами, а также оборудовать зоны отдыха с гамаками и пуфами.
Сейчас Parade Development восстанавливает существующий корпус и возводит четыре новых здания на участке площадью 10 га. При реализации проекта застройщик сохраняет природный ландшафт и архитектурную основу бывшей здравницы, адаптируя их к современным требованиям комфорта.
«Ботанический сад „Белых ночей“ — наследие, не имеющее аналогов на черноморском побережье. Многие растения растут десятилетиями и требуют особого ухода, поэтому воспроизвести такую коллекцию за короткий срок невозможно. Мы уделяем особое внимание сохранению этой экосистемы. Для резидентов комплекса дендропарк станет пространством для прогулок среди тысяч редких растений, а его ботаническая коллекция останется важной частью истории и концепции проекта»,— прокомментировала коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева.
Акционерное Общество «Специализированный Застройщик «Санаторий «Белые Ночи».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Входит в ГК Parade Development.
СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС. Информация о застройщике в ЕИСЖС.Реклама.
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Входит в ГК Parade Development.
СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС. Информация о застройщике в ЕИСЖС.Реклама.