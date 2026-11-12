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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане обследовали участок реки Акташ, угрожающий опоре ЛЭП

Специалисты ГКУ РД «Дагводсервис» по поручению Минприроды Дагестана совместно с представителями энергосетевой компании и администрации Хасавюртовского района обследовали участок реки Акташ напротив села Карланюрт.
Проверку провели из-за интенсивного размыва берега, создающего угрозу опоре линии электропередачи высокого напряжения.
По результатам осмотра местности и оценки динамики эрозионных процессов учреждение подготовило для энергосетевой компании технические рекомендации по берегоукреплению на этом участке.
Мария Хоперская