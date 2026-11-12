Традиции курортного градостроительства: как будет выглядеть новый жилой квартал в Пятигорске
Озеленение станет одной из ключевых особенностей первой очереди жилого квартала «Лермонтов парк» в Пятигорске Ставропольского края.
Проект комплексного развития территории PARADE Development будет реализован в пять очередей. Первая охватывает около 14 гектаров, более 4 гектаров из которых отведут под зелёные насаждения. Они займут свыше 30% территории.
Ландшафтная концепция первой очереди предусматривает создание многоуровневой системы озеленения с использованием 28 видов растений. Она должна стать естественным продолжением окружающего лесного массива. В посадках будут сочетаться хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники и травы. Среди них — корейская пихта, кипарисовик Лавсона, липа мелколистная, клен остролистный, сакура, вейгела, фотиния и пузыреплодник. Композицию дополнят лаванда и декоративные злаки.
Проект также предусматривает создание пешеходных маршрутов, объединенных центральной прогулочной аллеей. Для детских и спортивных площадок выбраны гипоаллергенные растения. Зеленые зоны дополнят архитектурный ансамбль и станут основой общественных пространств.
«Развивая территорию в Пятигорске, PARADE Development стремится сохранить природный облик Ставрополья — края парков и скверов. В основе проекта „Лермонтов парк“ — современное прочтение традиций курортного градостроительства: окружающий ландшафт и архитектура здесь дополняют друг друга, создавая комфортное пространство для жизни и отдыха»,— отметила коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.
Зеленые насаждения выполнят не только декоративную функцию. Летом они позволят снизить температуру воздуха, а также обеспечат естественную защиту территории от солнца и ветра.
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