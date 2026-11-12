Двух жителей Дагестана приговорили к 22 и 19 годам лишения свободы за террористическую деятельность
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух жителей Дагестана виновными в организации террористического сообщества и других преступлениях террористической направленности. Одному из них назначили 22 года лишения свободы, второму — 19 лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Первые шесть и пять лет соответственно осужденные проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 600 тыс. руб. и ограничение свободы на два года.
По данным следствия, в 2023 году осужденные вместе с другими лицами создали в Дагестане террористическое сообщество, участники которого придерживались взглядов международной террористической организации. Они планировали сформировать незаконное вооруженное формирование и совершать преступления террористической направленности, а также предпринимали попытки незаконного изготовления самодельного устройства. Один из осужденных, помимо прочего, вербовал новых участников и прошел обучение для осуществления террористической деятельности.
В зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными по статьям 205.4, 205.1, 205.5, 205.3, а также ч. 1 ст. 30 и ст. 208 и 223.1 УК РФ.