Двух жителей Дагестана приговорили к 22 и 19 годам лишения свободы за террористическую деятельность

По данным следствия, в 2023 году осужденные вместе с другими лицами создали в Дагестане террористическое сообщество, участники которого придерживались взглядов международной террористической организации. Они планировали сформировать незаконное вооруженное формирование и совершать преступления террористической направленности, а также предпринимали попытки незаконного изготовления самодельного устройства. Один из осужденных, помимо прочего, вербовал новых участников и прошел обучение для осуществления террористической деятельности.