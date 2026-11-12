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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга-Урал

Зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест

Ей предъявили обвинение в получении взятки
Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву. Ей предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.
Зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест

Зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года Айгуль Балахонцева передавала генеральному директору ООО «ТИЦ» конфиденциальные сведения о предстоящих закупках и формировала коммерческие предложения от имени ООО «ТИЦ». Это предоставляло компании возможность получить преимущество перед другими участниками торгов.
Кроме того, по данным следствия, за это и общее покровительство при исполнении контрактов она получила от гендиректора ООО «ТИЦ» взятку в виде оплаты образовательных услуг на 143,3 тыс. руб.
Анна Кайдалова