Зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест
Ей предъявили обвинение в получении взятки
Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву. Ей предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года Айгуль Балахонцева передавала генеральному директору ООО «ТИЦ» конфиденциальные сведения о предстоящих закупках и формировала коммерческие предложения от имени ООО «ТИЦ». Это предоставляло компании возможность получить преимущество перед другими участниками торгов.
Кроме того, по данным следствия, за это и общее покровительство при исполнении контрактов она получила от гендиректора ООО «ТИЦ» взятку в виде оплаты образовательных услуг на 143,3 тыс. руб.