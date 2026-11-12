В Свердловской области собрали 430,3 тыс. тонн зерна

Плановые показатели урожая были выполнены, несмотря на неблагоприятную в этом году погоду. В посевной кампании были использованы преимущественно российские сорта растений: 96,5% семян зерновых и зернобобовых, 100% семян кукурузы и 85,7% семян масличных культур. Парк техники для уборки урожая включает 4,7 тысячи тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов.