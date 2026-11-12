В Свердловской области собрали 430,3 тыс. тонн зерна
Уборка урожая в Свердловской области завершилась — аграрии собрали 430,3 тыс. тонн зерна, 176 тыс. тонн картофеля, 26,3 тыс. тонн овощей и 65,4 тыс. тонн маслосемян. Объем заготовленных кормов превысил уровень прошлого года и составил 34,2 центнера на голову скота при необходимом нормативе 30 центнеров.
Плановые показатели урожая были выполнены, несмотря на неблагоприятную в этом году погоду. В посевной кампании были использованы преимущественно российские сорта растений: 96,5% семян зерновых и зернобобовых, 100% семян кукурузы и 85,7% семян масличных культур. Парк техники для уборки урожая включает 4,7 тысячи тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов.
Организована подготовка почвы к посевной 2027 года: уже проведена вспашка зяби на площади 243 тыс. га.
В сентябре-октябре в 37 муниципалитетах Свердловской области действовал режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Его вводили для того, чтобы помочь аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай и избежать санкций за невыполнение обязательств по бюджетным субсидиям и грантам.