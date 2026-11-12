С территории «Южных прудов» в Новороссийске вывезли 17 тысяч тонн иловых отложений
В Новороссийске продолжается благоустройство общественных пространств Южного внутригородского района и восстановление многоквартирного дома на улице Мурата Ахеджака, поврежденного в результате атаки БПЛА. Ход работ во время объезда территории проверил глава города Андрей Кравченко.
Глава Новороссийска раскритиковал темпы обустройства детской научной площадки на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников. По его словам, задержки с поставкой игрового оборудования не должны приводить к остановке работ. На объекте уже проложили подземные коммуникации для освещения и видеонаблюдения, установили бортовые камни. Господин Кравченко потребовал от подрядчика усилить работу и соблюдать установленные сроки.
На территории «Южных прудов» завершен вывоз иловых отложений — всего более 17 тыс. тонн. При проведении работ удалось сохранить деревья, поскольку парк относится к особо охраняемым природным территориям. Сейчас проект реконструкции корректируют с учетом замечаний государственной экспертизы. Вместе с проектировщиком также прорабатываются техническое задание и локально-сметные расчеты.
На детской площадке по улице Южной, 19 установили игровые элементы, спортивное оборудование, скамейки и урны. При этом рядом с игровой зоной расположена контейнерная площадка. Андрей Кравченко поручил огородить ее и отделить от пространства для детей.
Отдельно глава города проверил восстановление многоквартирного дома на улице Мурата Ахеджака, пострадавшего при атаке БПЛА. Повреждения получили 159 квартир. Сейчас в здании восстанавливают наружные стены, фасад, вентиляционные каналы, инженерные системы и остекление. Работы выполняются поэтапно с привлечением инвестора.