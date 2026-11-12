С территории «Южных прудов» в Новороссийске вывезли 17 тысяч тонн иловых отложений

Глава Новороссийска раскритиковал темпы обустройства детской научной площадки на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников. По его словам, задержки с поставкой игрового оборудования не должны приводить к остановке работ. На объекте уже проложили подземные коммуникации для освещения и видеонаблюдения, установили бортовые камни. Господин Кравченко потребовал от подрядчика усилить работу и соблюдать установленные сроки.