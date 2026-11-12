В Екатеринбурге построили футбольную площадку, обновили детский центр и сквер

Еще один проект реализован в Верх-Исетском районе — на пересечении улиц Крауля и Викулова обновили территорию сквера. В прошлом году этот объект участвовал в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», однако не набрал необходимого количества голосов для получения федерального финансирования.