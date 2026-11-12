В Екатеринбурге построили футбольную площадку, обновили детский центр и сквер
В Екатеринбурге завершили несколько проектов по благоустройству общественных пространств и обновлению социальных учреждений за счет дополнительных бюджетных средств, распределяемых при участии депутатов Екатеринбургской городской думы. Ежегодно депутаты определяют важные направления, куда пойдет финансирование, и получателей бюджетной поддержки.
Футбольное поле появилось на улице Сибирка, 33, рядом с культурным центром «Садовый». Проект реализован при участии заместителя председателя городской думы Ильи Бондарева и депутатов Заксобрания Свердловской области.
В центре дополнительного образования «Лик» в микрорайоне ЖБИ установили пластиковые окна в нескольких помещениях. Работы прошли при содействии депутата Владимира Крицкого. В обновленных кабинетах дети занимаются краеведением, прикладным искусством и конструированием, а также готовятся к школе. Кроме того, по инициативе парламентария в гимназии № 176 установили жалюзи.
Еще один проект реализован в Верх-Исетском районе — на пересечении улиц Крауля и Викулова обновили территорию сквера. В прошлом году этот объект участвовал в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», однако не набрал необходимого количества голосов для получения федерального финансирования.
Средства на преображение зеленой зоны привлек депутат Дмитрий Сторожилов. В сквере проложили пешеходные дорожки, провели обрезку разросшихся тополей. Дополнительно при поддержке депутата на территории установили скамейки и урны, оборудовали спортивную и детскую площадки.