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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кавказ

В четырех СНТ Ставрополя обновили инфраструктуру мобильной сети

В четырех садовых товариществах на севере Ставрополя обновили инфраструктуру мобильной связи. Дополнительное телекоммуникационное оборудование установили в районе бульвара Зеленая роща. Работы затронули СНТ «Арония», «Ягодка», «Родники» и «Ручей Красненький».

Егор Снетков / Коммерсантъ

После установки оборудования улучшилось покрытие сети LTE на территории садовых товариществ и прилегающего бульвара. При выборе места размещения учитывались плотность застройки частного сектора и технические требования к организации связи.
«Запуск сети в частном секторе — всегда сложная задача: нужно соблюсти все технические требования по подключению, подобрать оптимальное расположение для лучшего покрытия и подходящий по назначению участок»,— сообщил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.
Валерий Климов