В четырех СНТ Ставрополя обновили инфраструктуру мобильной сети

«Запуск сети в частном секторе — всегда сложная задача: нужно соблюсти все технические требования по подключению, подобрать оптимальное расположение для лучшего покрытия и подходящий по назначению участок»,— сообщил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.