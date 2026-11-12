В четырех СНТ Ставрополя обновили инфраструктуру мобильной сети
В четырех садовых товариществах на севере Ставрополя обновили инфраструктуру мобильной связи. Дополнительное телекоммуникационное оборудование установили в районе бульвара Зеленая роща. Работы затронули СНТ «Арония», «Ягодка», «Родники» и «Ручей Красненький».
После установки оборудования улучшилось покрытие сети LTE на территории садовых товариществ и прилегающего бульвара. При выборе места размещения учитывались плотность застройки частного сектора и технические требования к организации связи.
«Запуск сети в частном секторе — всегда сложная задача: нужно соблюсти все технические требования по подключению, подобрать оптимальное расположение для лучшего покрытия и подходящий по назначению участок»,— сообщил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.