Петербург увеличил финансирование для реализации «майских» указов президента РФ

«Помимо индексации на 8,2% в 2026 году, на эти цели по поручению губернатора дополнительно выделено около 5 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд — на сферу образования и 3,2 млрд — на здравоохранение»,— подчеркнул Москаленко.