Петербург увеличил финансирование для реализации «майских» указов президента РФ
Достижение в 2026 году целевых показателей «майских» указов президента по заработным платам бюджетников обсудили в Санкт-Петербурге на заседании профильной комиссии под руководством вице-губернатора Валерия Москаленко, сообщила пресс-служба Смольного.
В рамках исполнения президентских указов, по словам чиновника, город проводит ежегодное дофинансирование фонда оплаты труда работников социальной сферы.
«Помимо индексации на 8,2% в 2026 году, на эти цели по поручению губернатора дополнительно выделено около 5 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд — на сферу образования и 3,2 млрд — на здравоохранение»,— подчеркнул Москаленко.
На достижение целевых показателей также направят сэкономленные к концу года деньги. Соответствующие указания, как отметил вице-губернатор, получили все главные распорядители бюджетных средств.