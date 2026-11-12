Дело о халатности возбудили в Краснодаре после сообщений о травле школьника
В Краснодаре возбудили уголовное дело о халатности после заявления о травле ученика средней школы. Следователи проверят действия должностных лиц образовательного учреждения, сообщили в региональном управлении СКР.
Ранее мать школьника обратилась в полицию с заявлением о буллинге со стороны других учащихся. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку. После этого следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил дело по ст. 293 УК РФ.
Исполняющий обязанности руководителя краевого управления СКР Александр Нихаев поручил установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль.
В муниципальном центре управления Краснодаром сообщили, что, по данным городского департамента образования, у самого ученика якобы систематически фиксировались нарушения поведения. Семье неоднократно предлагали помощь специалистов, однако мать отказалась от психологического сопровождения ребенка. Письменный отказ был оформлен в сентябре 2026 года.
В МЦУ также сообщили, что на 12 ноября запланирована встреча с матерью школьника.