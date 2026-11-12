Дело о халатности возбудили в Краснодаре после сообщений о травле школьника

Ранее мать школьника обратилась в полицию с заявлением о буллинге со стороны других учащихся. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку. После этого следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил дело по ст. 293 УК РФ.