Кредитный портфель бизнеса Ставрополья вырос на 14,6% за год

Объем кредитных обязательств предприятий Ставропольского края на 1 октября 2026 года достиг 589 млрд руб. За год показатель увеличился на 14,6%, опередив общероссийскую динамику (12,7%). Основной прирост обеспечили промышленные предприятия химической отрасли и агропромышленный комплекс, на которые приходится почти половина задолженности бизнеса перед банками. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.