Кредитный портфель бизнеса Ставрополья вырос на 14,6% за год
Объем кредитных обязательств предприятий Ставропольского края на 1 октября 2026 года достиг 589 млрд руб. За год показатель увеличился на 14,6%, опередив общероссийскую динамику (12,7%). Основной прирост обеспечили промышленные предприятия химической отрасли и агропромышленный комплекс, на которые приходится почти половина задолженности бизнеса перед банками. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.
Кредитный портфель крупных предприятий региона за год вырос на 19,1%, малого и среднего бизнеса — на 4,8%. По прогнозу Банка России, в целом по стране по итогам 2026 года кредитные обязательства бизнеса увеличатся на 9–12%.
Одновременно остатки средств на счетах ставропольских организаций превысили 111 млрд руб., увеличившись за год на 13,2%. Объем средств бизнеса на депозитах, напротив, сократился за тот же период на 7,3%.
Годовые темпы прироста показателей скорректированы с учетом валютной переоценки.