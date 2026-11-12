Дожди, подъем воды в реках и волны прогнозируют в Сочи
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» со второй половины дня 12 ноября до конца 13 ноября ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–18 м/с. Волнение моря достигнет трех-четырех баллов, высота волн составит 1–1,8 м.
В предгорной и горной зонах Сочи ночью и до середины дня 13 ноября прогнозируют сильные дожди. Из-за осадков в течение дня ожидается подъем уровня воды в реках, на отдельных участках он может достичь неблагоприятных отметок.
Жителям и гостям курорта рекомендовали не отдыхать в устьях рек и воздержаться от выхода в горы. Также автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.