Дожди, подъем воды в реках и волны прогнозируют в Сочи

Жителям и гостям курорта рекомендовали не отдыхать в устьях рек и воздержаться от выхода в горы. Также автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.