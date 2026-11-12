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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Калининграде на семь часов закроют ж/д переезд

Железнодорожный переезд на улице Камской в Калининграде закроют для автомобилей в ночь на 17 ноября. Ограничения будут действовать семь часов — с 23:00 16 ноября до 6:00 следующего дня, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Движение через переезд перекроют в обоих направлениях из-за плановых работ Калининградской железной дороги. Специалисты будут выправлять железнодорожный путь с использованием тяжелой техники и снимать переездной настил.
Водителей попросили заранее выбрать маршрут объезда и учитывать ограничения при ночных поездках.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор