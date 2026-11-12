В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью 17 млрд рублей

Новый кампус разместится на двух площадках: научно-образовательные корпуса построят на улице Четаева, производственную площадку — на улице Тэцевской. Проектирование начнется в 2027 году, строительство — в 2029-м, ввод в эксплуатацию запланирован на 2032 год.