В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью 17 млрд рублей
Он включит в себя научно-образовательные корпуса и производственную площадку
Казанский КНИТУ-КАИ вошел в федеральный проект «Создание сети современных кампусов». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Новый кампус разместится на двух площадках: научно-образовательные корпуса построят на улице Четаева, производственную площадку — на улице Тэцевской. Проектирование начнется в 2027 году, строительство — в 2029-м, ввод в эксплуатацию запланирован на 2032 год.
По словам ректора КНИТУ-КАИ Кирилла Охоткина, строительство кампуса позволит также постепенно начать капитальный ремонт действующих корпусов и общежитий вуза.