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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью 17 млрд рублей

Он включит в себя научно-образовательные корпуса и производственную площадку
Казанский КНИТУ-КАИ вошел в федеральный проект «Создание сети современных кампусов». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью около 17 млрд рублей
1/21/2

В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью около 17 млрд рублей

Пресс-служба КНИТУ-КАИ

В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью около 17 млрд рублей
2/22/2

В Казани построят кампус КНИТУ-КАИ стоимостью около 17 млрд рублей

Пресс-служба КНИТУ-КАИ

Новый кампус разместится на двух площадках: научно-образовательные корпуса построят на улице Четаева, производственную площадку — на улице Тэцевской. Проектирование начнется в 2027 году, строительство — в 2029-м, ввод в эксплуатацию запланирован на 2032 год.
По сообщению «Бизнес Online», оценочная стоимость проекта составляет 17 млрд руб.
По словам ректора КНИТУ-КАИ Кирилла Охоткина, строительство кампуса позволит также постепенно начать капитальный ремонт действующих корпусов и общежитий вуза.
Анна Кайдалова