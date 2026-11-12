В Сочи жительницу приговорили к принудительным работам за осквернение мемориала танкистам
Хостинский районный суд Сочи приговорил Викторию Горенко к полутора годам принудительных работ за осквернение мемориала танкистам. Из ее заработной платы будут удерживать 10% в доход государства. Отбывать наказание осужденная должна в исправительном центре. Приговор в законную силу не вступил.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел вечером 24 августа 2026 года. Около 22:00 Горенко вместе со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находилась в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального сооружения, посвященного защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Подойдя к фрагменту танка Т-34-76, женщина справила нужду непосредственно на монумент. Суд квалифицировал ее действия по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — как осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества.