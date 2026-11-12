Ленобласть сравнялась с Петербургом по доле продаж новостроек
По итогам десяти месяцев 2026 года продажи жилья на первичном рынке Ленинградской области выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 863 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, напротив, спрос сократился на 6% — до 1,1 млн кв. м. В результате доли двух регионов в общем объеме сделок на рынке агломерации практически сравнялись. Такие данные приводит ГК «А101».
В Ленинградской области за январь–октябрь заключили более 21,3 тыс. договоров долевого участия — это 44% от общего числа сделок в агломерации. Доля региона по объему проданной площади достигла рекордных 48%.
Рост областного рынка происходит на фоне общего сокращения ипотечного кредитования. По оценке «Дом.РФ», в октябре российские банки выдали 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 305 млрд рублей. Это на 28% меньше по количеству и на 38% меньше по объему, чем годом ранее. Доля льготных программ в выдаче снизилась до 26% по числу кредитов и до 38% по объему. В начале года эти показатели составляли 69% и 82% соответственно. В результате доля семейной ипотеки с начала года сократилась в среднем в 2,5 раза.
В октябре после всплеска активности в сентябре продажи жилья снизились на 10% в обоих регионах. В Петербурге реализовали 117 тыс. кв. м — это около 3,1 тыс. сделок, в Ленинградской области — 104 тыс. кв. м, или 2,6 тыс. сделок. При этом зависимость рынка от заемных средств остается высокой: доля ипотечных сделок в октябре составила 56% в Петербурге и 59% в Ленобласти.
Одной из причин перераспределения спроса в пользу области остается разница в стоимости жилья. В октябре средний бюджет фактической покупки квартиры в Петербурге составил 13,7 млн рублей при средней площади 37,5 кв. м. Средняя стоимость предложения со скидкой на рынке города достигла 17,6 млн рублей, увеличившись за год на 27%.
В Ленинградской области средний бюджет зарегистрированной сделки составил 7,8 млн рублей за квартиру площадью 39,8 кв. м. Средняя стоимость предложения на рынке достигла 8,4 млн рублей — на 18% больше, чем годом ранее. Таким образом, разрыв между стоимостью квартир в экспозиции двух регионов за год увеличился с 6,7 млн до 9,2 млн рублей.
На перераспределение спроса влияет и сокращение предложения в Петербурге. За год объем активной экспозиции в агломерации уменьшился на 8% — до 2,7 млн кв. м. Из них 1,6 млн кв. м приходится на город и 1,1 млн кв. м — на Ленинградскую область. Около 90% областного предложения сосредоточено во Всеволожском районе.
При этом 70% нового предложения формируется за счет очередных корпусов в уже строящихся жилых комплексах, а 30% — за счет запуска новых проектов.
«Прирост продаж в Ленинградской области на 38% на фоне падающего рынка — прямое следствие перетока покупателей из мегаполиса. В 2023–2024 годах на область приходилось не более 30% сделок в агломерации, а сейчас ее доля вплотную подошла к паритету с Петербургом. При среднем чеке в 7,8 млн рублей область предлагает вдвое меньший входной порог, чем Петербург, позволяя семьям приобрести просторную квартиру в проектах с комплексной инфраструктурой.
Кроме того, в самом Петербурге свободный земельный фонд под масштабную застройку практически исчерпан. Город сжимает объемы строительства и переходит к дорогому точечному девелопменту. Поэтому смещение девелоперской и покупательской активности за пределы КАД носит долгосрочный характер: Ленобласть продолжит удерживать лидерство по темпам реализации», — отмечает Мария Орлова, коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.