Ленобласть сравнялась с Петербургом по доле продаж новостроек

Рост областного рынка происходит на фоне общего сокращения ипотечного кредитования. По оценке «Дом.РФ», в октябре российские банки выдали 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 305 млрд рублей. Это на 28% меньше по количеству и на 38% меньше по объему, чем годом ранее. Доля льготных программ в выдаче снизилась до 26% по числу кредитов и до 38% по объему. В начале года эти показатели составляли 69% и 82% соответственно. В результате доля семейной ипотеки с начала года сократилась в среднем в 2,5 раза.