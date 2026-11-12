Гию Свердловского осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии
Свердловский областной суд назначил Георгию Акоеву (по прозвищу Гия Свердловский) 8 лет колонии особого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). СМИ называли его последним вором в законе на Урале.
Гособвинитель во время судебных прений запрашивал для него 13 лет колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
По версии следствия, Гия Свердловский стал вором в законе еще в 2008 году — когда отбывал срок за разбой. «Коронация» прошла по протекции Тимура Мирзоева (Тимур Свердловский) — племянника одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Аслана Усояна (Дед Хасан).
В те годы, по данным следствия, Георгий Акоев во время разговора с работниками ГУФСИН причислял себя к запрещенному в России экстремистскому движению «А.У.Е.».