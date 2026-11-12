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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

Воронежское отделение СоюзМаш помогло 350 семьям региона в 2026 году

Воронежское отделение Союза машиностроителей совместно с фондом «Общие дети» в 2026 году оказали гуманитарную помощь около 350 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках акции «Крупинка добра». Об этом председатель отделения рассказал на расширенном заседании регионального совета, прошедшем в рамках XVI Воронежского промышленного форума.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Проект «Крупинка добра» стартовал в 2023 году. В его рамках ежемесячно более 30 малоимущих и многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получают продуктовые наборы и комплекты с предметами первой необходимости. Акция проходит при поддержке АО АКБ «НОВИКОМБАНК», благотворительного фонда «Общие дети» и Министерства социальной защиты региона.
«Социальная ответственность промышленного сообщества проявляется в конкретных делах. Когда предприятия и организации объединяются ради поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации, или ради спасения человеческих жизней, это выходит за рамки обычного взаимодействия коллективов. Такие инициативы помогают людям почувствовать плечо рядом и делают наше сообщество по-настоящему сплоченным», — отметил председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов.
Еще одно важное направление деятельности Воронежского отделения СоюзМаш — популяризация безвозмездного донорства. Акции ежемесячно проходят на промышленных площадках и в вузах области, объединяя сотрудников и студентов ради помощи тем, кому необходимо переливание крови. В 2026 году Воронежское отделение организовало около 50 мероприятий.
В ходе заседания самые активные участники донорского движения из числа сотрудников воронежских предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, получили грамоты и памятные подарки. Некоторые из них уже удостоены звания «Почетный донор России».
НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) выступает партнером Воронежского отделения СоюзМаш России в реализации социальных инициатив. С 2017 года куратором регионального отделения является Председатель Правления банка Елена Георгиева.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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