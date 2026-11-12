Суд обязал краснодарца снести самовольное двухэтажное строение
Краснодарский краевой суд обязал собственника земельного участка на пересечении улиц Рылеева и Севастопольской снести самовольно возведенный двухэтажный объект капитального строительства. На демонтаж отведен месяц со дня вступления решения в законную силу. Кроме того, суд признал отсутствующим право собственности ответчика на зарегистрированный на этом участке одноэтажный жилой дом, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Как следует из материалов дела, во время внеплановой проверки выяснилось, что на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, возводится двухэтажное здание с нарушением минимально допустимых отступов от границ территории. При этом разрешение на строительство объекта администрация Краснодара не выдавала.
На земельном участке был зарегистрирован одноэтажный жилой дом площадью 75,8 кв. м, однако фактически там находился недостроенный двухэтажный объект.
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда запретила собственнику и другим лицам продолжать строительные работы, за исключением мероприятий по сносу здания. Решение вступило в законную силу.