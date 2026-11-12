Суд обязал краснодарца снести самовольное двухэтажное строение

Как следует из материалов дела, во время внеплановой проверки выяснилось, что на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, возводится двухэтажное здание с нарушением минимально допустимых отступов от границ территории. При этом разрешение на строительство объекта администрация Краснодара не выдавала.