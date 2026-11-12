Пермские лукойловцы определили победителей турнира по безопасному вождению
III Региональный конкурс по безопасности дорожного движения «Автодвиж» объединил молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и студентов горно-нефтяного факультета Пермского политеха. Соревнования проходили в несколько этапов: от проверки знания ПДД в теории до интеллектуальной игры на автомобильную тематику.
Десять лучших команд были допущены к участию в самом зрелищном – третьем этапе конкурса. Участники на площадке НОЦ «Рациональное недропользование» продемонстрировали элементы фигурного вождения, умение парковаться и ответили на вопросы викторины.
По итогам испытаний самые высокие результаты показала команда ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», на втором месте – водители ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», бронзу получили студенты Пермского политеха. Команда «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» удостоена приза зрительских симпатий. Награды победителям вручили четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка России по автокроссу Михаил Жужгов и директор крупнейшей региональной автошколы «За рулем59» Алексей Букин.
ООО "Лукойл-Пермь" Реклама