Пермские лукойловцы определили победителей турнира по безопасному вождению

III Региональный конкурс по безопасности дорожного движения «Автодвиж» объединил молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и студентов горно-нефтяного факультета Пермского политеха. Соревнования проходили в несколько этапов: от проверки знания ПДД в теории до интеллектуальной игры на автомобильную тематику.