ТИГП подал девятый иск к «Интеллигент Строю» на 3,5 млрд рублей
ГУП Татарстана «Татинвестгражданпроект» обратилось в Арбитражный суд республики с иском к казанскому ООО «Интеллигент Строй» на 3,5 млрд руб. Соответствующее заявление поступило в суд 10 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.
Это девятый иск предприятия к «Интеллигент Строю», поступивший в Арбитражный суд Татарстана с июня этого года. Еще три иска находятся в Арбитражном суде Крыма.
Согласно данным Rusprofile, ГУП «Татинвестгражданпроект» зарегистрировано в Казани в 1994 году. Предприятие занимается архитектурным и градостроительным проектированием. По итогам прошлого года его выручка составила 8,3 млрд руб., снизившись на 41,5% за год. Чистая прибыль выросла на 75,1%, до 14,4 млн руб.
ООО «Интеллигент Строй» зарегистрировано в Казани в 2019 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании увеличилась на 21%, до 7,5 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 99,3% — с 46,9 млн до 305 тыс. руб.