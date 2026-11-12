ТИГП подал девятый иск к «Интеллигент Строю» на 3,5 млрд рублей

ООО «Интеллигент Строй» зарегистрировано в Казани в 2019 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании увеличилась на 21%, до 7,5 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 99,3% — с 46,9 млн до 305 тыс. руб.