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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Приволжье

Пассажирский поезд насмерть сбил нижегородца в Доскине

Доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта по ст. 263 УК РФ организована по факту гибели нижегородца на станции Доскино. Об этом сообщили в центральном следственном управлении СК РФ на транспорте.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным ведомства, 11 ноября 46-летний нижегородец торопился на работу и переходил пути на запрещающий сигнал. Его сбил экспресс Нижний Новгород—Москва, от удара погибшего отбросило на 50 м.
Следствие напомнило, что железная дорога не прощает ошибок. «Спешка, наушники, экран смартфона — это не просто невнимательность, это добровольный риск. Помните: мосты и тоннели существуют не для удобства, а для того, чтобы ваш день не стал последним», — говорится в сообщении.
Владимир Зубарев