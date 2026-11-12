Пассажирский поезд насмерть сбил нижегородца в Доскине
Доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта по ст. 263 УК РФ организована по факту гибели нижегородца на станции Доскино. Об этом сообщили в центральном следственном управлении СК РФ на транспорте.
По данным ведомства, 11 ноября 46-летний нижегородец торопился на работу и переходил пути на запрещающий сигнал. Его сбил экспресс Нижний Новгород—Москва, от удара погибшего отбросило на 50 м.
Следствие напомнило, что железная дорога не прощает ошибок. «Спешка, наушники, экран смартфона — это не просто невнимательность, это добровольный риск. Помните: мосты и тоннели существуют не для удобства, а для того, чтобы ваш день не стал последним», — говорится в сообщении.