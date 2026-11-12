Пассажирский поезд насмерть сбил нижегородца в Доскине

Следствие напомнило, что железная дорога не прощает ошибок. «Спешка, наушники, экран смартфона — это не просто невнимательность, это добровольный риск. Помните: мосты и тоннели существуют не для удобства, а для того, чтобы ваш день не стал последним», — говорится в сообщении.