Свыше 2,7 млрд рублей направит «Евраз КГОК» на обновление газоочистных установок
«Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») в Свердловской области вложит более 2,7 млрд руб. в модернизацию газоочистных установок на фабрике окускования. Целью инвестпроекта является замена основного технологического оборудования и существенное снижение нагрузки предприятия на экологию, сообщили в пресс-службе компании.
Новое оборудование оснащено системой улавливания, которая позволит возвращать пыль в производственный цикл в качестве вторичного сырья. Это уменьшит потребность в первичных компонентах шихты и сократит объем отходов, направляемых в аглоотсев. Ожидаемый экономический эффект от модернизации превышает 1 млрд руб. ежегодно, а выпуск агломерата вырастет на 11,7%. Строительно-монтажные работы на объекте уже идут и должны быть завершены в 2028 году. Подрядчиком выступает компания Evraz Steel Building, которая входит в структуру стального строительства «Евраза».
«Стабильность работы комбината влияет на устойчивость всего металлургического производства на Урале. Регулярное техническое обновление — это часть долгосрочной стратегии предприятия. При этом любые процессы развития мы увязываем с экологической ответственностью. В Качканаре живут наши работники и их семьи, и нам важно минимизировать воздействие на окружающую среду. Это не только требование законодательства, а наши собственные принципы»,— отметил вице-президент, генеральный директор «Евраз КГОК» Алексей Головатенко.