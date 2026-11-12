Свыше 2,7 млрд рублей направит «Евраз КГОК» на обновление газоочистных установок

«Стабильность работы комбината влияет на устойчивость всего металлургического производства на Урале. Регулярное техническое обновление — это часть долгосрочной стратегии предприятия. При этом любые процессы развития мы увязываем с экологической ответственностью. В Качканаре живут наши работники и их семьи, и нам важно минимизировать воздействие на окружающую среду. Это не только требование законодательства, а наши собственные принципы»,— отметил вице-президент, генеральный директор «Евраз КГОК» Алексей Головатенко.