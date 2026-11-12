В Ставрополе повторно продают автосервис по цене в 3,7 раза ниже начальной
В Ставрополе объявлен повторный аукцион по продаже арестованного залогового имущества должника Салпагарова А.Р. На торги выставлено семиэтажное здание автосервиса (в том числе один подземный этаж). Начальная продажная цена объекта снижена до 106,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Общая площадь здания 8 675 кв. м, объект расположен по адресу: ул. Доваторцев, 52д, квартал 496.
Как следует из материалов торгов, в июле 2026 года этот же объект уже выставлялся на открытый аукцион. Тогда его начальная стоимость составляла 392,8 млн рублей, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников.
Текущая процедура реализации проводится в секции торгов арестованным имуществом. Объект обременен ипотекой в силу закона и запрещениями регистрации. Земельный участок, на котором расположено здание, находится у должника в аренде.
Прием заявок: с 12 ноября 2026 года 10:00 до 25 ноября 2026 года 16:00. Начало приема предложений о цене: 27 ноября 2026 года 10:00.
Шаг аукциона: 1 млн руб., сумма задатка: 5 млн руб.
Основанием для реализации имущества является постановление судебного пристава-исполнителя Главного УФССП России по Ставропольскому краю.