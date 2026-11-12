В Ставрополе повторно продают автосервис по цене в 3,7 раза ниже начальной

В Ставрополе объявлен повторный аукцион по продаже арестованного залогового имущества должника Салпагарова А.Р. На торги выставлено семиэтажное здание автосервиса (в том числе один подземный этаж). Начальная продажная цена объекта снижена до 106,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).