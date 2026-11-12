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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербург планирует установить побратимские связи с муниципалитетом Каракаса

Власти Санкт-Петербурга одобряют проект соглашения о сотрудничестве с мэрией муниципалитета Либертадор в Каракасе. Документ предусматривает установление побратимских связей между городом и венесуэльским муниципалитетом.
Проект постановления правительства Санкт-Петербурга также определяет Комитет по внешним связям ответственным за реализацию соглашения. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится с 12 по 26 ноября 2026 года.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор