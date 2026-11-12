Петербург планирует установить побратимские связи с муниципалитетом Каракаса
Власти Санкт-Петербурга одобряют проект соглашения о сотрудничестве с мэрией муниципалитета Либертадор в Каракасе. Документ предусматривает установление побратимских связей между городом и венесуэльским муниципалитетом.
Проект постановления правительства Санкт-Петербурга также определяет Комитет по внешним связям ответственным за реализацию соглашения. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится с 12 по 26 ноября 2026 года.