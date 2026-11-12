МЧС назвало возможные причины двух пожаров в Казани
Два пожара на складских и производственных объектах в Советском районе Казани, произошедших 11 ноября, могли возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Первое возгорание произошло на улице Журналистов в складском здании индивидуального предпринимателя, где хранились строительные материалы. Площадь пожара составила 200 кв. м.
Второй пожар возник на улице Поперечно-Ноксинской в производственно-складском здании и на открытой площадке хранения изделий из резины и полипропилена. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м.
По предварительной версии, в обоих случаях возможными факторами возникновения пожара могли стать неисправность электропроводки и приборов, перегрузка электросети и нарушения при монтаже оборудования.
Оба пожара ликвидированы.