На Ставрополье алкогольный логистический оператор продает долг на 261 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Бест Алко» Владимир Нооль объявил о проведении электронных торгов по продаже прав требования к крупным участникам алкогольного рынка. На реализацию единым лотом выставлена дебиторская задолженность четырех компаний на общую сумму 261,57 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок пройдут на электронной площадке ООО «МЭТС» с 16 ноября по 19 декабря 2026 года.
Состав лота №1: к ООО «Геба» (г. Москва) — 242,33 млн руб. (включая основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами; к ООО «ГК Кристалл-Лефортово» (Московская область) — 18,48 млн руб.; к ООО «ВАРЦ» (Рязанская область) — 540,25 тыс. руб.; к ООО «ФПК «Инновация» (г. Москва) — 216,14 тыс. руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бест Алко» зарегистрировано в 2006 году в Железноводске. Основной вид деятельности — деятельность по складированию и хранению. Уставный капитал компании составляет 150 млн рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Шаг снижения: 32,58 млн руб. каждые три календарных дня. Минимальная цена (цена отсечения): 303 тыс. руб. Задаток: 20% от цены лота, действующей на момент подачи заявки.
Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. При наличии нескольких заявок с одинаковой ценой преимущество получает тот, кто подал заявку раньше. Задаток засчитывается в счет оплаты, однако в случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи в пятидневный срок он удерживается.
Оплата приобретенного имущества должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 марта 2022 года в отношении «Бест Алко» введена процедура конкурсного производства. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Нооль Владимир Александрович (член САУ «СРО «ДЕЛО»).