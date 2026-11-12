На Ставрополье алкогольный логистический оператор продает долг на 261 млн рублей

Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. При наличии нескольких заявок с одинаковой ценой преимущество получает тот, кто подал заявку раньше. Задаток засчитывается в счет оплаты, однако в случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи в пятидневный срок он удерживается.