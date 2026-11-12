Уральца отправили на 16,5 лет в колонию за порнофейки и сталкинг девочки
Жителю Каменска-Уральского Вячеславу Попову назначили 14 лет лишения свободы за изготовление порнофейков с девочкой (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и другие насильственные действия сексуального характера в ее отношении (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору окончательно Попову назначено 16,5 лет колонии строгого режима.
Красногорский районный суд установил, что в августе 2020 года Попов увидел по телевизору выступление девочки, которая активно занималась творчеством и вместе с родителями вела страницу в соцсетях. Он нашел эту страницу, скачал ее фото и в редакторе изготовил интимные изображения, подставляя к фото с девочкой чужие обнаженные тела. Потом Попов создал несколько фейк-страниц от имени ребенка и вступил в переписку с жертвой на темы сексуального характера и половой жизни. Он угрожал распространить сделанные им изображения, но угрозы не подействовали. В ответ он отправил этот контент одноклассникам и знакомым девочки. Он продолжал переписываться с ней, угрожая повторить рассылку.
Вычислить сталкера оперативно по обращению родителей не удалось. Позднее выяснилось, что ранее за похожие действия в Москве был осужден гражданин, который отбывает наказание в исправительной колонии в другом регионе. Причастность фигуранта к преступлению была подтверждена. «Подозреваемым оказался рабочий одного из заводов Каменска-Уральского; он вел нелюдимый образ жизни. В его квартире был обнаружен системный блок с данными, изобличающими причастность к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетней»,— сообщили в суде.
В суде была доказана причастность Попова к 18 преступлениям. Приговор не вступил в силу.