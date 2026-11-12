Уральца отправили на 16,5 лет в колонию за порнофейки и сталкинг девочки

Красногорский районный суд установил, что в августе 2020 года Попов увидел по телевизору выступление девочки, которая активно занималась творчеством и вместе с родителями вела страницу в соцсетях. Он нашел эту страницу, скачал ее фото и в редакторе изготовил интимные изображения, подставляя к фото с девочкой чужие обнаженные тела. Потом Попов создал несколько фейк-страниц от имени ребенка и вступил в переписку с жертвой на темы сексуального характера и половой жизни. Он угрожал распространить сделанные им изображения, но угрозы не подействовали. В ответ он отправил этот контент одноклассникам и знакомым девочки. Он продолжал переписываться с ней, угрожая повторить рассылку.