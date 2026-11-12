Сочи вошел в топ-5 направлений для отдыха компаниями в ноябре

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург и Ленинградская область, на которые пришлось 14% бронирований. Средняя стоимость ночи там составила 5,861 тыс. руб., а поездки в среднем продолжались четыре ночи. Второе место заняли Москва и Московская область с долей 12% и средней стоимостью проживания 6,873 тыс. руб. за ночь. На третьей позиции оказался Краснодарский край с Краснодаром: на это направление пришлось 6% заказов, средняя цена ночи составила 5,014 тыс. руб.