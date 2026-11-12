Сочи вошел в топ-5 направлений для отдыха компаниями в ноябре
Сочи занял пятое место среди российских направлений для отдыха компаниями в ноябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания здесь составила 3,312 тыс. руб., а продолжительность поездки — четыре ночи. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру по итогам анализа заказов, оформленных компаниями.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург и Ленинградская область, на которые пришлось 14% бронирований. Средняя стоимость ночи там составила 5,861 тыс. руб., а поездки в среднем продолжались четыре ночи. Второе место заняли Москва и Московская область с долей 12% и средней стоимостью проживания 6,873 тыс. руб. за ночь. На третьей позиции оказался Краснодарский край с Краснодаром: на это направление пришлось 6% заказов, средняя цена ночи составила 5,014 тыс. руб.
В первую десятку также вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Анапа, Ялта и Пятигорск. Самые продолжительные поездки среди перечисленных направлений туристы планируют в Ялту — в среднем на семь ночей. В Калининграде средний срок проживания составляет пять ночей, в остальных городах — от двух до четырех.
Самая низкая средняя стоимость ночи среди десяти направлений зафиксирована в Анапе — 3,05 тыс. руб. В Калининграде показатель составляет 3,143 тыс. руб., в Сочи — 3,312 тыс. руб.