В Туапсе вынесли приговор стрелку, который 25 лет скрывался от следствия
Туапсинский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего уроженца Туапсе, находившегося в розыске с 1999 года. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили 6 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
По материалам дела, в сентябре 1999 года подсудимый на автомобиле прибыл к одному из кафе Туапсе и произвел несколько прицельных выстрелов в сторону вышедшего на улицу местного жителя, который являлся лидером одной из преступных группировок. Довести умысел до конца стрелявший не смог: его заметили люди из окружения пострадавшего, которые оказали сопротивление и начали преследование. После этого злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск.
Местонахождение обвиняемого установили лишь в 2025 году на территории Воронежской области — там он проживал под другими данными. Это стало основанием для его задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.