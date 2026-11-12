В Туапсе вынесли приговор стрелку, который 25 лет скрывался от следствия

По материалам дела, в сентябре 1999 года подсудимый на автомобиле прибыл к одному из кафе Туапсе и произвел несколько прицельных выстрелов в сторону вышедшего на улицу местного жителя, который являлся лидером одной из преступных группировок. Довести умысел до конца стрелявший не смог: его заметили люди из окружения пострадавшего, которые оказали сопротивление и начали преследование. После этого злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск.