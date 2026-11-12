Дополнительный поезд в Петербург из Нижнего Новгорода сохранят до конца года
Девять парных рейсов поезда между Нижнем Новгородом и Санкт-Петербургом дополнительно ввели в расписание на ноябрь и декабрь 2026 года. Изменения связаны с повышенным спросом, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).
Из Нижнего Новгорода рейсы назначены в 14:42 19, 22, 26 и 29 ноября, а также 3, 6, 11, 17 и 20 декабря, обратно — на следующие дни в 17:54.
В пути следования есть остановки в Москве, Владимире, Твери и Бологом.
Дополнительные поезда в этом направлении РЖД вводит с лета. Добавим, аэропорты обоих городов нередко закрывают из-за угроз от атак беспилотников.