Дополнительный поезд в Петербург из Нижнего Новгорода сохранят до конца года

Девять парных рейсов поезда между Нижнем Новгородом и Санкт-Петербургом дополнительно ввели в расписание на ноябрь и декабрь 2026 года. Изменения связаны с повышенным спросом, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).