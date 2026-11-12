От разработки к результату: МИДиС представил на Днях науки подход к подготовке специалистов для внедрения ИИ
Ректор Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) Максим Усынин выступил на пленарном заседании Дней науки в Челябинской области. Он представил человекоцентричный проектно-внедренческий подход к образованию, который развивает МИДиС: подготовку специалистов, способных разобраться в задаче заказчика, подобрать технологическое решение и довести его до внедрения с конкретным результатом.
Дни науки прошли 10–11 ноября на площадке «Школы 21» Южно-Уральского государственного университета. В этом году форум посвящен внедрению искусственного интеллекта в научную и исследовательскую деятельность. Пленарное заседание «Наука будущего: искусственный интеллект как инструмент исследовательского прорыва» объединило представителей власти, университетов и экспертного сообщества.
В видеообращении к участникам губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул значение сотрудничества университетов и предприятий.
«Только в тесной связи науки, образования и производства лежит ключ к успеху. Поэтому мы развиваем инфраструктуру, поддерживаем фундаментальные и прикладные исследования. Мощным центром станет межуниверситетский кампус мирового уровня «Южный Урал», который объединит интеллектуальный потенциал ученых, опыт и ресурсы наших передовых предприятий. Студенты получат реальные стажировки и понятные карьерные траектории», – подчеркнул глава региона.
Также к участникам обратился заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. В торжественном открытии приняли участие первый заместитель губернатора Станислав Мошаров, заместитель губернатора Александр Козлов, председатель комитета законодательного собрания области по социальной политике Наталья Лощинина и директор управления стратегического развития и партнерств Института AIRI Максим Кузнецов.
На пленарном заседании обсуждение продолжили министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке и представители научно-образовательного сообщества. Модератором выступил директор центра «Школа 21» Дмитрий Козленков.
Максим Усынин выступил как ректор МИДиС и участник межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Он обратил внимание на разрыв между возможностями технологий и их практическим применением. Современные модели ИИ уже позволяют решать широкий круг задач, однако предприятиям и государственным организациям нужны не приложения сами по себе, а изменения, которые они обеспечивают: более эффективное обучение сотрудников, безопасная работа на производстве, достижение конкретных показателей.
«Они должны решать проблему конкретного человека, предприятия и государства, конкретную проблему с конкретным доказанным результатом», – подчеркнул Максим Усынин, говоря о технологических решениях.
Этот подход МИДиС развивает в работе над виртуальными тренажерами. У нас уже есть опыт их создания совместно с медицинским университетом и УГМК. При разработке таких продуктов важно не только воспроизвести рабочую среду, но и понять, какие действия должен освоить человек, где он чаще всего ошибается и какие ситуации требуют особого внимания. Для этого необходимо изучать реальные процессы, общаться с работниками и мастерами, учитывать профессиональные детали.
На этой логике основан человекоцентричный проектно-внедренческий подход к образованию – FDE: Forward Deployed Education. Его задача – готовить команды, которые умеют работать на стороне заказчика: исследовать его процессы, разговаривать с пользователями, понимать их потребности и соединять эти знания с возможностями технологий. Завершением работы становится не просто готовый цифровой продукт, а его внедрение и оценка того, помог ли он решить исходную задачу.
«Для компании это, например, обучение рабочих, безопасная работа на производстве. Прибыль, в конце концов. Я привел пример задачи – увеличение прохождения диспансеризации населением. Задача не просто сделать веб-сайт для программы, а добиться, например, чтобы количество людей, проходивших диспансеризацию, увеличилось на 15%», – отметил ректор МИДиС.
Еще одну область применения такого подхода Максим Усынин представил как руководитель комитета по образованию Ассоциации анимационного кино России. Он отметил, что анимационная индустрия не ограничивается созданием мультфильмов. Вокруг них развивается экосистема книг, игрушек, игр, образовательного контента и интеграций с компаниями. Для ее работы нужны не только творческие специалисты, но и команды, способные выстраивать процессы в производстве, аналитике, финансах и логистике, в том числе с использованием ИИ-агентов. Этому подходу специалисты китайской компании Zoland Animation будут учить педагогов нашего института и колледжа.
Максим Усынин считает, что сочетание сильной промышленности и университетов открывает для Челябинской области возможность развивать подготовку специалистов по комплексным решениям. МИДиС готов делиться своим опытом с вузами. Для института это продолжение практико-ориентированной модели образования, в которой профессиональные навыки формируются через работу с реальными задачами, взаимодействие с заказчиками и ответственность за результат.
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