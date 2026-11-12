От разработки к результату: МИДиС представил на Днях науки подход к подготовке специалистов для внедрения ИИ

Этот подход МИДиС развивает в работе над виртуальными тренажерами. У нас уже есть опыт их создания совместно с медицинским университетом и УГМК. При разработке таких продуктов важно не только воспроизвести рабочую среду, но и понять, какие действия должен освоить человек, где он чаще всего ошибается и какие ситуации требуют особого внимания. Для этого необходимо изучать реальные процессы, общаться с работниками и мастерами, учитывать профессиональные детали.