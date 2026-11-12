Поезд Деда Мороза перенесет остановку в Глазове на январь
Из-за повреждения путей в Архангельской области состав изменил маршрут
Поезд Деда Мороза не приедет в Глазов 19 ноября, как планировалось ранее. Остановку перенесли на январь 2027 года из-за приостановки движения на участке Черемуха—Виледь в Архангельской области, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Все ранее приобретенные билеты на посещение передвижной резиденции и кукольного театра останутся действительными. Если посетить мероприятие в новую дату не получится, билеты можно будет вернуть. Точную дату прибытия состава в Глазов железнодорожники объявят позднее.
В РЖД рассчитывают возобновить движение поезда по прежнему графику с 20 ноября. Продажи билетов на последующие мероприятия откроются 17 ноября.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что в сезоне 2026/2027 годов поезд должен был посетить три города республики: Глазов — 19 ноября, Ижевск и Сарапул — 13 декабря. Даты остановок в Ижевске и Сарапуле пока остаются прежними.
Утром 10 ноября на перегоне Черёмуха — Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. После этого с рельсов сошли вагоны грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено, к месту направили восстановительные поезда.