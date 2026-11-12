На Ставрополье обновили два моста в селе Китаевском
В Новоселицком округе Ставропольского края завершили капитальный ремонт двух мостов — Бочкарев и Сиушкин в селе Китаевском. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Для местных жителей это вопрос принципиальный: река Томузловка делит населенный пункт почти пополам, и именно мосты обеспечивают связь между его частями.
Оба сооружения полностью обновили. Специалисты демонтировали старые конструкции, восстановили береговые опоры, укрепили конусы, установили новые пролетные строения и уложили асфальт. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году с его помощью на Ставрополье обновят четыре моста на местных автодорогах: в Пятигорске и Новоселицком округе работы уже завершены, в Александровском округе они на финишной прямой.