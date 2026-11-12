На Ставрополье обновили два моста в селе Китаевском

Оба сооружения полностью обновили. Специалисты демонтировали старые конструкции, восстановили береговые опоры, укрепили конусы, установили новые пролетные строения и уложили асфальт. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году с его помощью на Ставрополье обновят четыре моста на местных автодорогах: в Пятигорске и Новоселицком округе работы уже завершены, в Александровском округе они на финишной прямой.