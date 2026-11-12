Дивеевского хирурга приговорили к исправительным работам за коррупцию
Врача-хирурга больницы в селе Дивеево Евгения Шадрина признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности. Его приговорили к году исправительных работ и штрафу в размере 250 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Установлено, что с декабря 2024 по март 2025 года фигурант получил за выдачу больничных шесть мелких взяток, а затем оформил еще два документа «из иной личной заинтересованности».
Следствие инкриминировало ему ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации). На суде врач признал вину по первым двум статьям, но по третьей отрицал. Суд согласился с его доводами в этой части и исключил обвинение в неправомерном доступе к информации.
С врача также взыскали в доход государства сумму взятки и конфисковали мобильный телефон.