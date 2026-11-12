Дивеевского хирурга приговорили к исправительным работам за коррупцию

Следствие инкриминировало ему ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации). На суде врач признал вину по первым двум статьям, но по третьей отрицал. Суд согласился с его доводами в этой части и исключил обвинение в неправомерном доступе к информации.