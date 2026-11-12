На Ставрополье предприниматель выплатил 500 тыс. рублей штрафа за продажу немаркированного алкоголя
Судебные приставы взыскали с предпринимателя из Минеральных Вод уголовный штраф в размере 500 тыс. руб. за продажу крепкого алкоголя без акцизных марок. Ранее суд признал его виновным по ст. 171.1 УК РФ и назначил денежное наказание, однако добровольно выплачивать его осужденный не стал.
После возбуждения исполнительного производства приставы предупредили должника, что могут обратиться в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, в том числе лишением свободы. После этого предприниматель погасил задолженность в полном объеме, сообщили в ГУФССП по Ставропольскому краю.