На Ставрополье предприниматель выплатил 500 тыс. рублей штрафа за продажу немаркированного алкоголя

После возбуждения исполнительного производства приставы предупредили должника, что могут обратиться в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, в том числе лишением свободы. После этого предприниматель погасил задолженность в полном объеме, сообщили в ГУФССП по Ставропольскому краю.