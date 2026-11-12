Жителей Новороссийска предупредили о снижении подачи воды

В этот день подачу воды населению в зонах водоснабжения № 4, 4а, 5, 16–20, 25–27 и 27а организуют по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться по заявкам жителей.