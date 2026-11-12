В Майкопе, Омске и Донецке задержали агентов СБУ
ФСБ задержала в Майкопе, Омске и Донецке четырех человек, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным Центра общественных связей ведомства, трое задержанных — граждане России, еще один — иностранец. Им вменяют сбор сведений о российских военнослужащих и объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также распространение в интернете призывов к совершению террористических преступлений.
Как сообщили в ФСБ, подозреваемые действовали по заданию украинской стороны. Они собирали информацию для подготовки диверсионно-террористических актов. Координация осуществлялась через мессенджер Telegram. За сотрудничество задержанным, по данным спецслужбы, обещали денежное вознаграждение и возможность выехать в Евросоюз.
Один из задержанных на видеозаписи ФСБ рассказал, что сначала получил задание снимать железнодорожную станцию, а затем — еще около пяти объектов, координаты которых ему передали. Позднее, по его словам, украинские кураторы предложили ему поджечь паровоз, однако он отказался.
При задержании в Донецке у одного из подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и ручную гранату. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии, государственной измене, оказании помощи противнику, незаконном хранении взрывчатых веществ и публичных призывах к террористической деятельности. Подозреваемые арестованы. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
В ФСБ также сообщили о задержании в Омске в 2025 году другого подозреваемого в разведывательной деятельности. По версии ведомства, он опубликовал в одном из Telegram-каналов сообщение с призывом к Украине нанести ракетно-бомбовый удар по ряду объектов в городе. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело о государственной измене. Он дал признательные показания и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.