В Майкопе, Омске и Донецке задержали агентов СБУ

В ФСБ также сообщили о задержании в Омске в 2025 году другого подозреваемого в разведывательной деятельности. По версии ведомства, он опубликовал в одном из Telegram-каналов сообщение с призывом к Украине нанести ракетно-бомбовый удар по ряду объектов в городе. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело о государственной измене. Он дал признательные показания и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.