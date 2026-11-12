Прокуратура оштрафовала АУИПИК за столбы парковки в исторической зоне Уралмаша

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на участке расположены столбики, позволяющие выделить его часть под парковку. В отношении АУИПИК было возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение требований законодательства об охране ОКН. Учреждение оштрафовано на 200 тыс. руб., сейчас столбики демонтированы.