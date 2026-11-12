Прокуратура оштрафовала АУИПИК за столбы парковки в исторической зоне Уралмаша
Прокуратура Орджоникидзевского района в Екатеринбурге проверила соблюдение требований законодательства о содержании объекта культурного наследия, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) оштрафовали за парковочные столбики в исторической зоне на Уралмаше.
Проверка проводилась в историческом центре города Уралмашзавода, который признан объектом культурного наследия местного значения. Он находится в границах улиц Кировградская — Машиностроителей — Культуры — проспект Орджоникидзе и находится в ведении АУИПИК. В этой зоне запрещено устанавливать ограды, столбы и другие объекты, не отвечающие характеристикам элементов исторической среды.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на участке расположены столбики, позволяющие выделить его часть под парковку. В отношении АУИПИК было возбуждено дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение требований законодательства об охране ОКН. Учреждение оштрафовано на 200 тыс. руб., сейчас столбики демонтированы.