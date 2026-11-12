В администрации Калининграда упразднят отдельный отдел по противодействию коррупции

Согласно пояснительной записке, проект предполагает исключение из структуры трех подразделений: отдела международных связей, отдела муниципальной службы и отдела по противодействию коррупции. При этом полномочия двух последних сохранятся — их объединят в новом управлении кадров. В его состав войдут отдел муниципальной службы (кадровой работы) и отдел проверок и противодействия коррупции.