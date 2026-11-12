В администрации Калининграда упразднят отдельный отдел по противодействию коррупции
В администрации Калининграда планируют упразднить отдельный отдел по противодействию коррупции и передать его функции новому управлению кадров. В его составе создадут отдел проверок и противодействия коррупции. Изменения предусмотрены проектом решения городского Совета депутатов о новой структуре горадминистрации.
Согласно пояснительной записке, проект предполагает исключение из структуры трех подразделений: отдела международных связей, отдела муниципальной службы и отдела по противодействию коррупции. При этом полномочия двух последних сохранятся — их объединят в новом управлении кадров. В его состав войдут отдел муниципальной службы (кадровой работы) и отдел проверок и противодействия коррупции.
Новому подразделению поручат антикоррупционную работу и проведение служебных проверок. Кроме того, ему передадут дополнительные полномочия главы городского округа в сфере наградной политики. Функции отдела международных связей перейдут административному отделу, который создадут путем переименования отдела материально-технического обеспечения.
Изменения затронут также комитет по финансам и комитет по социальной политике. В последнем появится управление культуры, а действующее управление спорта, молодежной политики и культуры переименуют в управление спорта и молодежной политики.
Необходимость реорганизации в пояснительной записке объясняют повышением эффективности работы администрации и оптимизацией бюджетных расходов. Дополнительного финансирования для реализации проекта не потребуется: изменения планируют провести в пределах уже утвержденных бюджетных ассигнований. Новая структура должна вступить в силу 1 января 2027 года.
Горсовет начал пересматривать структуру администрации 28 октября. Тогда депутаты единогласно одобрили преобразование отдела культуры в управление культуры, а должности заместителей главы администрации переименовали в заместителей главы городского округа.