В Казани за 10 месяцев выросла смертность на дорогах
В Казани снизилось общее число ДТП, но выросло число аварий с участием автобусов
За январь–октябрь этого года в Казани зарегистрировали 971 ДТП — на 24 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число погибших увеличилось с 23 до 34 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.
В авариях пострадали почти 1,2 тыс. человек — на 43 меньше, чем годом ранее. Больше всего ДТП произошло в Советском районе (265 происшествий), Приволжском (164) и Вахитовском (146).
Количество аварий с участием общественного транспорта выросло со 121 до 136. В них пострадали 178 человек против 154 годом ранее. При этом по вине водителей автобусов, трамваев и троллейбусов произошло 50 происшествий. Более 72% ДТП с участием общественного транспорта связаны с падением пассажиров в салонах.
Также в городе увеличилось число наездов на пешеходов — с 308 до 321. Число погибших в таких авариях выросло с восьми до 13 человек. В ДТП по вине самих пешеходов погибли восемь человек, тогда как в прошлом году — трое.