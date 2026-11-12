Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Зеленогорске
В Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга при пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло в ночь на 12 ноября на улице Героев, сообщили в городском управлении МЧС.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в начале первого часа ночи. В одноэтажном доме размером 10 на 12 метров загорелась наружная стена. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.
Пожар ликвидировали примерно за 20 минут. В тушении участвовали три единицы техники и 14 сотрудников МЧС. В результате происшествия погиб человек.