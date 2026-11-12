СКР взял под контроль дело о гибели младенца в перинатальном центре Саратова
Ответственных лиц проверят на халатность
В Следственном комитете России заинтересовались трагической гибелью новорожденного в перинатальном центре Саратова. Накануне после появления соответствующей информации в медиаполе стало известно о возбуждении уголовного дела региональным СУ СКР, сообщили в ведомстве.
Следствие полагает, что 14 августа этого года 31-летняя саратовчанка поступила в областной клинический перинатальный центр, где после стимуляции родов у нее возникли осложнения. По сообщениям региональных СМИ, пострадавшей несколько дней отказывали в проведении кесарева сечения, стимулируя естественные роды.
После проведения экстренной операции ребенок родился с многократным обвитием пуповиной. Новорожденный умер в тот же день, а женщина сообщила об осложнениях своего здоровья.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следкому доложить о ходе следствия.