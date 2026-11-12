СКР взял под контроль дело о гибели младенца в перинатальном центре Саратова

Следствие полагает, что 14 августа этого года 31-летняя саратовчанка поступила в областной клинический перинатальный центр, где после стимуляции родов у нее возникли осложнения. По сообщениям региональных СМИ, пострадавшей несколько дней отказывали в проведении кесарева сечения, стимулируя естественные роды.