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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Средняя Волга

СКР взял под контроль дело о гибели младенца в перинатальном центре Саратова

Ответственных лиц проверят на халатность
В Следственном комитете России заинтересовались трагической гибелью новорожденного в перинатальном центре Саратова. Накануне после появления соответствующей информации в медиаполе стало известно о возбуждении уголовного дела региональным СУ СКР, сообщили в ведомстве.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следствие полагает, что 14 августа этого года 31-летняя саратовчанка поступила в областной клинический перинатальный центр, где после стимуляции родов у нее возникли осложнения. По сообщениям региональных СМИ, пострадавшей несколько дней отказывали в проведении кесарева сечения, стимулируя естественные роды.
После проведения экстренной операции ребенок родился с многократным обвитием пуповиной. Новорожденный умер в тот же день, а женщина сообщила об осложнениях своего здоровья.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следкому доложить о ходе следствия.
Марина Окорокова