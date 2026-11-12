В Шушарах изменили маршруты пяти автобусов после взрыва автомобиля
В Шушарах временно изменили движение автобусов № 179, 254, 325, 374 и 388 из-за перекрытия Колпинского шоссе. Участок дороги от Полоцкой до Туровской улицы закрыли сотрудники Госавтоинспекции, сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Автобусы № 179, 254, 325 и 374 в обоих направлениях следуют по Полоцкой улице, затем по Ростовской и Туровской улицам, после чего возвращаются на обычный маршрут. Маршрут № 388 укоротили: он идет по своей трассе до Туровской улицы, затем по Ростовской и Туровской улицам.
Движение перекрыли после взрыва автомобиля на Колпинском шоссе утром 12 ноября. По данным следствия, при происшествии погиб военнослужащий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По уточненной информации «Фонтанки», полковник находился в машине один.