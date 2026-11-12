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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Шушарах изменили маршруты пяти автобусов после взрыва автомобиля

В Шушарах временно изменили движение автобусов № 179, 254, 325, 374 и 388 из-за перекрытия Колпинского шоссе. Участок дороги от Полоцкой до Туровской улицы закрыли сотрудники Госавтоинспекции, сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Маршруты изменили автобусы №179, 254, 325, 374 и 388

Маршруты изменили автобусы №179, 254, 325, 374 и 388

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Автобусы № 179, 254, 325 и 374 в обоих направлениях следуют по Полоцкой улице, затем по Ростовской и Туровской улицам, после чего возвращаются на обычный маршрут. Маршрут № 388 укоротили: он идет по своей трассе до Туровской улицы, затем по Ростовской и Туровской улицам.
Движение перекрыли после взрыва автомобиля на Колпинском шоссе утром 12 ноября. По данным следствия, при происшествии погиб военнослужащий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По уточненной информации «Фонтанки», полковник находился в машине один.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор