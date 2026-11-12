В Шушарах изменили маршруты пяти автобусов после взрыва автомобиля

Автобусы № 179, 254, 325 и 374 в обоих направлениях следуют по Полоцкой улице, затем по Ростовской и Туровской улицам, после чего возвращаются на обычный маршрут. Маршрут № 388 укоротили: он идет по своей трассе до Туровской улицы, затем по Ростовской и Туровской улицам.