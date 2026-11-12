В Ульяновской области прокуратура добилась изменения приговора за смертельное ДТП

Андрею Колышеву было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Однако Сенгилеевский районный суд приговорил обвиняемого к условному сроку. Прокуратура Ульяновской области назвала приговор незаконным и направила в областной суд апелляционное представление. Коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с доводами прокуратуры и изменила приговор, назначив виновнику ДТП наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения с последующим лишением на два с половиной года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.