В Ульяновской области прокуратура добилась изменения приговора за смертельное ДТП
Прокуратура Ульяновской области добилась реального лишения свободы водителя, по вине которого погибла женщина, а ребенок получил тяжелые травмы. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.
По данным ведомства, было установлено, что 5 января 2026 года 34-летний нигде не работающий житель Ульяновска Андрей Колышев, управляя автомобилем Volkswagen Polo, на трассе Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур — Молвино — Байдулино выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП пожилая женщина — пассажирка отечественного автомобиля от травм скончалась на месте ДТП. Находившаяся рядом с ней малолетняя девочка с многочисленными тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
Андрею Колышеву было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Однако Сенгилеевский районный суд приговорил обвиняемого к условному сроку. Прокуратура Ульяновской области назвала приговор незаконным и направила в областной суд апелляционное представление. Коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с доводами прокуратуры и изменила приговор, назначив виновнику ДТП наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения с последующим лишением на два с половиной года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.