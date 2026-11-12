Назначен прокурор Романовского района Саратовской области
Им стал Захар Крепица
Прокурором Романовского района Саратовской области стал младший советник юстиции Захар Крепица. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.
Господину Крепице 37 лет. Он получил высшее юридическое образование, служит в прокуратуре Саратовской области с января 2013 года. Был помощником прокурора Балашова. С августа 2022 года Захар Крепица занимал должность зампрокурора Аркадакского района.
В надзорном ведомстве нового прокурора характеризуют как юридически грамотного, трудолюбивого и ответственного работника и руководителя. Господин Крепица награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».