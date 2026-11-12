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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Средняя Волга

Назначен прокурор Романовского района Саратовской области

Им стал Захар Крепица
Прокурором Романовского района Саратовской области стал младший советник юстиции Захар Крепица. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.
В Романовском районе Саратовской области сменился прокурор

В Романовском районе Саратовской области сменился прокурор

Прокуратура Саратовской области

Господину Крепице 37 лет. Он получил высшее юридическое образование, служит в прокуратуре Саратовской области с января 2013 года. Был помощником прокурора Балашова. С августа 2022 года Захар Крепица занимал должность зампрокурора Аркадакского района.
В надзорном ведомстве нового прокурора характеризуют как юридически грамотного, трудолюбивого и ответственного работника и руководителя. Господин Крепица награжден юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».
Марина Окорокова